Сильнейшие спортсмены страны соревновались на сложных трассах в сосновом бору Нижегородской области.

В Дзержинске состоялись Чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по радиоспорту (в группе дисциплин «спортивная радиопеленгация»). В течение четырёх дней сильнейшие спортсмены страны соревновались на сложных трассах в сосновом бору Нижегородской области.По информации департамента спорта, на классических дистанциях среди мужчин золото в дисциплине «3,5 МГц» и серебро в дисциплине «144 МГц» завоевал мастер спорта России международного класса по радиоспорту Эдуард Годунов.В дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт» серебряную медаль чемпионата страны завоевала мастер спорта России международного класса по радиоспорту Светлана Годунова.Владимирские юниоры, выступавшие на Чемпионате России, также показали хорошие результаты. Надежда Мельникова, мастер спорта России, неоднократная победительница мировых и европейских юниорских первенств, дважды поднялась на взрослый пьедестал. В копилку нашей команды она принесла серебро на классической дистанции «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и бронзу в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт».Бронзовую медаль среди мужчин завоевал кандидат в мастера спорта Андрей Григорьев. Золотую медаль и звание чемпионки России среди женщин в дисциплине радиоспорта «спортивная радиопеленгация 144 МГц» выиграла Яна Михайлова. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России по радиоспорту.По итогам соревнований на Чемпионате России по радиоспорту владимирские спортсмены завоевали 7 личных медалей и одержали победу в командном зачёте.Во всероссийских соревнованиях высокие результаты показали молодые владимирские спортсмены:– Захар Щербаков – две золотые медали на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 17 лет;– Степан Щербаков – золотая и бронзовые медали на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 15 лет;– Анастасия Койкова – золотая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 17 лет;– Маргарита Шмалько – золотая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет;– Виктория Коблова – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет;– Илэйна-Кейт Аззопарди – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 15 лет;– Борис Годунов – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт» среди юношей до 15 лет.Среди юниоров и юниорок медали всероссийских соревнований завоевали: Андрей Григорьев, Надежда Мельникова, Светлана Мельникова, Александра Ионова и Яна Михайлова.