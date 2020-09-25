Стали известны результаты заочного этапа Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры.
Стали известны результаты заочного этапа Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры. Добровольческий центр «Волонтёры культуры» Владимирской области, действующий на базе областной библиотеки для детей и молодёжи, вошёл в 20-ку лучших в России. Об этом сообщила глава департамента культуры Алиса Бирюкова на встрече с членами Молодежного совета при ведомстве.
Отбор проводился из 179 организаций из 70 регионов страны. Д
о оценки конкурсных материалов экспертной комиссией были допущены уже 139 волонтерских центров из 58 регионов.
По условиям конкурса, десять организаций-победителей станут обладателями денежного приза в размере 100 тыс. рублей.