Стали известны результаты заочного этапа Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры.

Стали известны результаты заочного этапа Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры. Добровольческий центр «Волонтёры культуры» Владимирской области, действующий на базе областной библиотеки для детей и молодёжи, вошёл в 20-ку лучших в России. Об этом сообщила глава департамента культуры Алиса Бирюкова на встрече с членами Молодежного совета при ведомстве.Отбор проводился из 179 организаций из 70 регионов страны. До оценки конкурсных материалов экспертной комиссией были допущены уже 139 волонтерских центров из 58 регионов.По условиям конкурса, десять организаций-победителей станут обладателями денежного приза в размере 100 тыс. рублей.