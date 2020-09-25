В этом году в конкурсе участвуют 99 сел и деревень. Выбор предстоит непростой.

Деревня Фролиха Собинского района - самая современная. Здесь появилась интернет-изба. Теперь созвониться можно с родственниками со всей России.Школьники первыми приехали во Фролиху, чтобы спрятаться от коронавируса. И интернет оказался кстати: они "посещали" уроки, выполняли домашнее задание. Но рады ли возможности постоянно быть на связи?Юлия Сатарова, жительница деревни: «Удобно, но все старшие стали заседать в телефонах. Это неудобно. Раньше мы играли в догонялки, "стоп, земля". А сейчас все просто приходят и смотрят интернет».В прошлом году Фролиха заняла второе место в конкурсе и получила 50 тысяч рублей. Кстати, в этом году заявку не подали. Уверены: нечестно по отношению к другим. Вся деревня совещалась: на что потратить выигрыш? Хотели сделать дорогу и пруд. Но интернет победил.Сергей Шентеров, староста деревни: «Большинство жителей жаловалось, что внуки уезжают, нет интернета, вот этот проклятый интернет. И раз он так необходим, вот мы его проклятого сюда и завели».И другие деревни во Владимирской области достойны победы. Село Зиновьево известно с начала 17 века. В годы богоборчества старую церковь разорили. Восстановили лишь недавно. Здесь долго служил священник, двоюродный дед Марины Цветаевой. Недавно и село возродилось. В начале двухтысячных здесь стояло пять домов, сейчас - втрое больше.Татьяна Гибадеева, церковный староста: «Службы были, конечно, сначала нерегулярные, по большим праздникам. А в итоге нам выделили Воскресенского Евгения Ивановича. Теперь у нас служба проходит регулярно, по большим праздникам и по воскресеньям. Все требования выполняются. и крестим, и отпеваем, венчаем, кто желает. В общем все как у людей».Другой претендент на Гран-при - самый северный поселок области Искра. По просьбам жителей здесь построен храм. Искра уже становилась победителем конкурса - 4 года назад. Поселок признали самым комфортным во Владимирской области. Он славится своим производством. Разливают воду, делают пенопласт. В 1864 году здесь начали изготавливать фарфор. Этим и сегодня гордятся жители.Александр Андреев, депутат Александровского районного совета: «Эти фарфоровые изделия были настолько хороши и великолепны, что даже Кузнецов, изготовитель этого фарфора, разрешил ставить его подпись. К сожалению, сейчас этого фарфора нет, остались только останки».А гордость жителей села Горки Камешковского района - церковь Троицы Живоначальной. Храм основали не позже 16 века - сначала он был деревянным. Содержать церковь и село помогают жители. Недавно здесь появились детская спортплощадка и памятник ушедшим на войну односельчанам. Но сердце Горок - местный Дом Культуры. Есть свои певцы и ансамбли, художники и ремесленники, садоводы и строители.Нина Игошина, староста с. Горки: «Село наше большое, славное. Раньше, конечно, больше народу здесь жило, сейчас меньше, но народ стал возвращаться. Потому что у нас есть газ, вода, село стало хорошеть на глазах».Берково тоже уже получало Гран-при. Два года назад призовые деньги жители потратили на расчистку пруда и обустройство спортплощадки. И сейчас знают, чем удивить. Сергей Котельников создал необычный музей под открытым небом. Экспонаты собирают всей деревней.Сергей Котельников, житель д. Берково: «Вот я решил сделать маленький музей, потому что выкидывают всё в мусор - ненужные вещи. И люди не знают своей истории, не знают, чем стирали, гладили. Многие вот женщины подходили и спрашивали а что это такое?»В этом году конкурс бьет рекорды: 99 сел и деревень принимают участие в шестом конкурсе. Везде побывало конкурсное жюри. Поэтому выбор трудный. Но ни один населенный пункт без внимания не останется, говорит сопредседатель жюри Айтуган Текегалиев.Айтуган Текегалиев, сопредседатель жюри конкурса, региональный координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия»: «Пусть это небольшое внимание, пусть это небольшой денежный приз, но для некоторых населённых пунктов это позволяет достичь каких-то задумок, замыслов».По словам Андрея Филинова, председателя регионального совета сторонников партии, есть деревни, которые гран-при пока не получили, но особенно запомнились.Андрей Филинов, председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия»: «Например, Клязьминский городок. Этот населенный пункт знаменит своей уникальной историей со старым поселением. Там нет ничего на самом деле, оно не музифицированное совершенно. Но в Клязьминском городке эта протяженная, углубленная в века история нашего отечества ощущается физически».Сегодня многие деревни Владимирской области не только красивы, но и комфортны, уверен председатель конкурса Вячеслав Картухин. И особенно они преображаются после конкурса.Вячеслав Картухин, вице-спикер Законодательного собрания, председатель конкурса «Самая красивая деревня»: "У ряда населенных пунктов, которые становятся победителями, это современное светодиодное уличное освещение. Это красиво, экономично, современно. Появляется желание у многих приезжать. Покупают участки, дома. То есть эти населенные пункты расширяются. И вообще конкурс способствует тому, что жители более активно возвращаются в деревню жить».Результаты жюри огласит уже сегодня. Чтобы стать "самой красивой деревней", недостаточно ее расположения в живописном месте. Все зависит от жителей. Они должны быть дружной семьей. В которую хочется возвращаться.Анастасия Сахарова«Вести-Владимир»