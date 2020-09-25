Поправки в закон касаются условий получения или отказа в выплате, механизма подачи заявления, сроков его рассмотрения.

Депутаты ЗС внесли изменения в закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области». Они работали по инициативе губернатора, чтобы привести областного законодательства в соответствие с нормами федеральных нормативных актов.Поправки в закон касаются условий получения или отказа в выплате, механизма подачи заявления, сроков его рассмотрения.Внимание: выплата малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно не назначается: в случае смерти ребёнка либо превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. Также из условий предоставления выплаты исключено условие совместного проживание ребёнка с одним из родителей. При подаче заявления на выплату не будет учитываться регистрация ребёнка.Подать заявления на выплату можно:– через заявление в учреждение соцзащиты населения лично или через МФЦ;– в электронном виде на сайте «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;– посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.Решения может приостанавиться в случае не поступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приёма заявления.