На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - в Гусь-Хрустальном районе6 - во Владимире6 - в Муромском районе4 - в Селивановском районе2 - в Александровском районе1 - в Ковровском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Кольчугинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7096 случаев заболевания.1269 - во Владимире994 - в Гусь-Хрустальном районе708 - в Петушинском районе665 - в Муромском районе615 - в Ковровском районе534 - в Александровском районе389 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе316 - в Юрьев-Польском районе229 - в Кольчугинском районе207 - в Меленковском районе174 - в Судогодском районе149 - в Киржачском районе145 - в Суздальском районе120 - в Селивановском районе95 - в Гороховецком районе95 - в Камешковском районе70 - в РадужномВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.