На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - во Владимире
6 - в Муромском районе
4 - в Селивановском районе
2 - в Александровском районе
1 - в Ковровском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Кольчугинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7096 случаев заболевания.
1269 - во Владимире
994 - в Гусь-Хрустальном районе
708 - в Петушинском районе
665 - в Муромском районе
615 - в Ковровском районе
534 - в Александровском районе
389 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
316 - в Юрьев-Польском районе
229 - в Кольчугинском районе
207 - в Меленковском районе
174 - в Судогодском районе
149 - в Киржачском районе
145 - в Суздальском районе
120 - в Селивановском районе
95 - в Гороховецком районе
95 - в Камешковском районе
70 - в Радужном
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.