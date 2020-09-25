Зажигалки детям не продадут. Во Владимирской области одобрили закон, согласно которому розничная продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, детям запрещена. По мнению

Зажигалки детям не продадут. Во Владимирской области одобрили закон, согласно которому розничная продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, детям запрещена. По мнению депутатов, данный закон должен спасти детей от опасного вида токсикомании. Подвержены ему подростки даже из благополучных семей. Александр Нефёдов, депутат ЗакСобрания области: В последнее время у нас распространилось это явление у наших детей