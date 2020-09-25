По предварительной оценке, причинен особо крупный ущерб в общей сумме более 10 миллионов рублей.

По результатам проверки прокуратуры по факту допущенных нарушений при строительстве Гусь-Хрустального района возбуждено уголовное дело. Сообщили только что в региональном Следкоме.По версии следствия, в 2019-2020 годах департаментом здравоохранения Владимирской области выделены денежные средства в размере более 14,5 миллионов рублей на строительство ФАПа в деревне Аббакумово и разработку проектной документации ФАПа в поселке Тасинский Бор Гусь-Хрустального района.В сентябре 2019 года Уршельской районной больницей заключен договор на строительство медицинского учреждения на территории национального парка федерального значения «Мещера».При этом, разрешение на строительство на землях особо охраняемой природной территории администрацией медицинского учреждения в установленном законом порядке не получено.В декабре 2019 года ФАП был построен, однако, в связи с отсутствием разрешительной документации, ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию невозможен.Кроме того, выявлены многочисленные нарушения в проекте на строительство, что также явилось причиной отказа Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в выдаче разрешения.По предварительной оценке, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами Уршельской районной больницы и администрации Гусь-Хрустального района бюджетам Российской Федерации и региона причинен особо крупный ущерб в общей сумме более 10 миллионов рублей.Расследование уголовного дела продолжается.