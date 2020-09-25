В последнее время стал часто болеть и задумываться о будущем обеспечении семьи. Слышал о накопительном страховании жизни. Хотел бы узнать подробности об этой программе. Сергей (г. ..

В последнее время стал часто болеть и задумываться о будущем обеспечении семьи. Слышал о накопительном страховании жизни. Хотел бы узнать подробности об этой программе. Сергей (г. Ковров)Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда КалашниковаПрограмма накопительного страхования жизни (НСЖ) подойдет тем, кто хочет защитить себя и свою семью от потери кормильца и планирует копить, не рассчитывая на сверхдоход. С помощью НСЖ можно отложить нужную сумму на старость, а также на образование или будущую квартиру для ребенка. Полис НСЖ - это по сути копилка, которую нужно пополнять в течение нескольких лет, при этом все это время жизнь и здоровье владельца полиса застрахованы.Полис НСЖ включает риск смерти страхователя и часто — риск инвалидности. При желании в договор можно включить дополнительные риски: травмы, тяжелые болезни, временную нетрудоспособность и другие ситуации. Но расширение списка страховых случаев повлияет на размер взносов (их нужно будет увеличить) или размер итоговой выплаты (она уменьшится).Страховая компания выплачивает деньги в двух ситуациях: когда закончился срок полиса или когда наступил страховой случай. При первом варианте, страховщик возвращает клиенту все внесенные деньги и, как правило, прибавляет небольшой доход - примерно 1–3% годовых. Это называется страховой выплатой по риску дожития.Если наступит страховой случай, например, смерть клиента, до окончания действия договора, компания перечислит страховую сумму выгодоприобретателю. Обычно это как раз та сумма, которую клиент планировал накопить к концу договора. Она не уменьшится, даже если сам человек успел сделать лишь малую часть взносов.Иногда страховщики предлагают комбинированный вариант: если владелец полиса погибнет или получит инвалидность, страховая компания продолжит делать взносы за него. И к моменту окончания договора клиент или выгодоприобретатель получат ровно тут сумму, на которую рассчитывали.Как правило, договор НСЖ оформляется на долгий период — от 5 до 30 лет. К тому же страховщики нередко устанавливают минимальный порог для своих программ НСЖ — например, сумма взносов должна быть не меньше 100 000 рублей в год.Помимо страховой защиты и накопления, НСЖ дает налоговые льготы: налог на страховую выплату не платится. По полисам сроком от пяти лет можно оформить налоговый вычет - 13% от взносов, но не больше 15 600 рублей за календарный год.При этом нужно знать, вложения в полис не застрахованы государством в отличие от банковских вкладов. К тому же, инвестиционный доход по полису НСЖ обычно ниже, чем по депозиту. Иногда проценты по итогам года могут вообще не начисляться, если это предусмотрено договором.Если вы захотите забрать свои взносы досрочно, то страховщик вернет только часть вложенных денег — выкупную сумму, и чем раньше вы расторгаете договор, тем меньше получите. При этом нельзя пропускать срок платежей. В договорах НСЖ всегда четко прописаны размер и периодичность взносов, например, каждый месяц или раз в полгода, год. Просрочки допускать нельзя — это грозит штрафами, а иногда и расторжением договора без возврата денег.Все эти риски, а также размер выкупной суммы изложены в специальной памятке, которая прилагается к договору. Эту памятку необходимо внимательно изучить и подписать перед покупкой полиса.