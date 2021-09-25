41-летнего жителя Киржача признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, а также за неуплату алиментов. По данным Следственного

41-летнего жителя Киржача признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, а также за неуплату алиментов. По данным Следственного комитета, 19 марта этого года у мужчины с 32-летней потерпевшей произошел конфликт: он пытался выгнать из квартиры собаку, которую женщина подобрала на улице. Потерпевшая стала прикрывать животное, и в это время обвиняемый