Оппозиция намерена довести Лукашенко до международного уголовного трибунала.

Оппозиция намерена довести Лукашенко до международного уголовного трибунала.Летом 2020 года Валерий Цепкало даже после сбора подписей не был допущен до участия в президентских выборах. Политик вынужденно покинул Белоруссию и сейчас ведет активную борьбу против Александра Лукашенко. Он старается привлечь к своей деятельности сотрудников правоохранительных органов и даже открыл счет, чтобы наградить того, кто арестует главу государства.Кроме того, Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде. Оппозиция хочет привлечь президента Белоруссии к международному трибуналу ООН в Гааге. Политик считает, что суд над Лукашенко – это "история ближайшего времени".Фактически силовиков поставили перед выбором. Цепкало заявил, что либо они добровольно станут свидетелями в уголовном деле против Лукашенко, либо их привлекут в качестве подсудимых. Политик подчеркнул, что лично готов организовать встречу правоохранителей с генпрокурором международного трибунала ООН.Он также призвал силовиков сообщить через анонимные каналы связи про преступления властей: "контрабанда, торговля людьми, геноцид белорусского народа, измена государству, коррупция и воровство бюджетных денег". Цепкало отметил, что через некоторое время силовики сами будут удивляться тому, что режим Лукашенко существовал в центре Европы.