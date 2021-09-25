Латушко уверен, что режим Лукашенко довел финансовую систему Белоруссии до пропасти.

Латушко уверен, что режим Лукашенко довел финансовую систему Белоруссии до пропасти.Бывший министр культуры, а ныне лидер оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко уверен, что банковская система Белоруссии идет к краху. Политик заявил, что режим президента Александра Лукашенко, отказавшись выполнять требования демократических сил, довел республику "до края финансовой пропасти".Оппозиционер подчеркнул, что белорусские власти "выбирают пропасть" даже при том, что ликвидности банков осталось на три дня. Это значит, что через три дня, как предсказал Латушко, кредитные организации больше не смогут выполнять свои функции и перестанут отвечать за финансовые обязательства.Кроме того, представитель НАУ обратил внимание, что белорусы с начала этого года сняли со своих счетов рекордные 750 миллионов долларов, что может свидетельствовать о падении уровня доверия к банкам. политик отметил, что благодаря призывам оппозиции, граждане забрали из банков более двух миллиардов долларов."Банковская система [Белоруссии] отправилась в свободное падение", – заявил экс-министр.В НАУ уверены, что при режиме Лукашенко сбережения обычных граждан никогда не будут в безопасности. Латушко подчеркнул, что белорусские власти лишили людей гарантий возврата депозитов. Он также напомнил, что в стране больше не действует банковская тайна.