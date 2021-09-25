Французы обсудили покушение на помощника президента Украины.

Французы обсудили покушение на помощника президента Украины.На этой неделе под Киевом было совершено покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Друг президента Украины, который находился в автомобиле, не пострадал, огнестрельное ранение получил шофер. После происшествия водителя, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в реанимацию. Украинский лидер заявил, что за покушением могут стоять внешние силы.Событие обсудили читатели французской газеты Le Figaro. Они предположили, что Киев сам подстроил покушение и таким образом пытается выставить себя жертвой, пишет "". Также комментаторы сомневаются, что к случившемуся могут быть причастны российские спецслужбы.Да, это одна из версий, которую рассматривают на Украине. Также в Киеве есть предположения, что таким образом кто-то пытается оказать давление на власть. Не исключается и версия о том, что покушение связано с работой Сергея Шефира."Голливудский сценарий: убрать своих, чтобы выставить себя жертвой", – написал читатель Le Figaro.Ранее покушение на помощника Владимира Зеленского украинский журналист и политик Анатолий Шарий. Заявления о российском следе в случившемся эксперт назвал "жесткой катастрофической чушью".