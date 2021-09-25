Политолог Владимир Карасев рассказал о перспективах действий США после вывода войск из Афганистана.

Политолог Владимир Карасев рассказал о перспективах действий США после вывода войск из Афганистана.В США внесли поправки о санкциях против госдолга России. Проект оборонного бюджета страны на 2022 год запрещает американцам совершать сделки с российским госдолгом на вторичном рынке.Также в поправках говорится, что американская разведка будет анализировать иностранное вмешательство в президентские выборы, после чего президент страны будет решать, продлевать санкции или нет. Джо Байден уже подписал пакет ограничений. Вдобавок ко всему Вашингтон высылает российских дипломатов. В Кремле осуждают такие действия США и считают их незаконными.Новые санкции – не что иное как результат внутренне борьбы в штатах между демократами и республиканцами, считает политолог Владимир Карасев. А после вывода американских войск из Афганистана эта борьба только усугубится, пишет .Эксперт уверен, что в США сложилась тяжелая обстановка, которая приведет к противостоянию президента Джо Байдена со своими противниками.В то же время Карасев уверен, что на России это никак не отразится. Все санкции, которые США могли изобрести, они уже изобрели.Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году общий объем российского госдолга увеличится до 20,8 процента ВВП.