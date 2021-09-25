На полосу препятствий вышли более 50 сотрудников органов внутренних дел, которые состязались как в личном первенстве, так и в командном зачете...

В Московском областном филиале Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя прошел чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбой из табельного оружия.В этом году в соревнованиях участвовали 15 команд подразделений московской полиции. На полосу препятствий вышли более 50 сотрудников органов внутренних дел, которые состязались как в личном первенстве, так и в командном зачете.Полоса препятствий включала в себя преодоление брусьев, стены, бег в лабиринте, по бревну, прыжок через ров. В заключение – стрельба на огневом рубеже. По завершении полосы препятствий участникам нужно было вернуться к линии старта быстрее соперников.По решению судейской коллегии призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:1-е место – Аппарат ГУ МВД России по г. Москве;2-е место – УООП ГУ МВД России по г. Москве;3-е место – УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.Чемпионат завершился торжественной церемонией награждения, командам-победительницам вручили медали, кубки, почетные грамоты и ценные подарки. Также состоялось награждение призеров в личном первенстве.Главная задача состязания – отбор наиболее подготовленных сотрудников для участия команды Главка столичной полиции в чемпионате МВД России по данному виду спорта.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве