Во Владимирской области на 25 сентября выявлено 177 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 25 сентября выявлено 177 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 59 человек. Ещё 23 житель подхватил опасную 20 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Александровском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 4 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 5 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 53 278 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 12 427 случаев во Владимире, 6166- в Гусь-Хрустальном районе, 5817 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.