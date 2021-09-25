Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу восьмого созыва.

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу восьмого созыва.Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. По словам президента, состав нижней палаты парламента определили граждане России, они реализовали свое конституционное суверенное право.Глава государства сообщил, что в голосовании, которое проходило с 17 по 19 сентября, приняли участие больше половины граждан РФ. Путин поблагодарил избирателей за то, что они сделали свой выбор, исполнили гражданский долг. Также он отметил: избранные парламентарии должны выполнять свои обещания, независимо от того, какую партию представляют.Вместе с тем президент назвал победу "Единой России" на выборах убедительной. По мнению главы государства, партия доказала свое лидерство. КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР также подтвердили свой высокий статус, добавил Путин. Кроме того, по его словам, отдельную фракцию в Госдуме сформируют "Новые люди".Напомним, "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. КПРФ поддержали 18,93% избирателей, ЛДПР – 7,55%, "Справедливую Россию – За правду" – 7,46%, а "Новых людей" – 5,32%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму составила 51,72%.