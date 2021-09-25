Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партий, прошедших в восьмую Госдуму. Глава государства предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера нового созыва.

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партий, прошедших в восьмую Госдуму. Глава государства предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера нового созыва.Путин назвал Володина достойным того, чтобы возглавить восьмую Думу. Этот пост политик занимает с 2016 года."Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу и следующего, восьмого созыва", – сказал президент.Глава государства дал высокую оценку работе седьмой Думы. По его словам, под руководством Володина парламент показал, что в сложный период пандемии может консолидировать силы на основных направлениях развития страны."В значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину", – добавил глава государства.В ходе встречи лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия поддержит кандидатуру Вячеслава Володина.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. Парламентарии уже начали подготовку к первому заседанию восьмой Думы. Для этого образована рабочая группа, в которую вошли представители всех партий нового созыва.Ранее Володин , что для рассмотрения восьмой Думой в октябре подготовлено около 93 законопроектов. Депутаты смогут сразу приступить к обсуждению самых важных инициатив, отметил спикер.