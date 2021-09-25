С задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего...

В дежурную часть отдела МВД России по району Отрадное г. Москвы через службу 02 поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, зашел мужчина с топором в руках и набросился на граждан.Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего подозреваемого, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.С задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.