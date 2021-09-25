В ходе личного досмотра в присутствии понятых у злоумышленника изъято 23 свертка с неизвестным веществом, общей массой свыше 100 граммов...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта более 100 граммов наркотического средства – мефедрона.Предварительно установлено, что сотрудники полиции на Улице 1905 года обратили внимание на прохожего, который, увидев полицейских, ускорил шаг и попытался скрыться.Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался 37-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у злоумышленника изъято 23 свертка с неизвестным веществом, общей массой свыше 100 граммов, из которых два свертка были направлены на исследование. Согласно справке в данных свертках находится материал, содержащий в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Со слов задержанного мужчины, наркотик предназначался для последующего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант данного уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60