По народному календарю 25 сентября отмеечается праздник Змеевик. Православные в этот день чтят память мученика Артамона.
По народному календарю 25 сентября отмеечается праздник Змеевик. Православные в этот день чтят память мученика Артамона.
История
Святой Артамон был епископом в городе Пренесте в 284-305 годах. В своей жизни Артамон обратил
множество язычников в христианство. Артамон построил церковь во имя Архангела Михаила.
Однажды отправившись на проповеди, Артаном разрушил языческий храм. Народ
разгневался и решил отомстить святому. Когда святитель Артаном служил в
храме Архистратига Михаила, язычники напали на него и убили, обагрив
алтарь церкви его мученической кровью.
Традиции и обычаи
Традиционно в этот день народ шел на охоту. Большой удачей считалось подстрелить зайца. Кроме охоты народ занимался сбором рябины. Делать это следовало аккуратно, чтобы не сломать деревце. Все ягоды не собирали — оставляли птицам на пропитание.
В домах из собранных ягод делались домашние заготовки — готовились к зиме.
На Артамона следили за листопадом. Если листья березы и дуба уже опали, зима будет теплой. Если же листья еще держаться, значит ждать зимы лютой.
Что нельзя делать 25 сентября
Не следовало уходить далеко в лес, чтобы не нарваться на змей. Укус ее считался опасным —можно было заболеть.
25 сентября не следует стричь ногти и волосы. Так, сила и здоровье никуда не уйдут.