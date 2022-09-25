Елена Проклова учит поклонников готовить.

Елена Проклова учит поклонников готовить.Как оказалось, заслуженная артистка РСФСР Елена Прокловаобладает не только актерским талантом, но и прекрасно себя чувствует на кухне.Отрадно, что она с удовольствием делится с поклонниками любимыми рецептами.Итак, звезда отечественной сцены научила россиян готовитьизысканное блюдо – чесночный суп "Ахо бланко". К слову, кулинарноемастерство она оттачивает, живя в загородном доме, где ухаживает за садом.Елена Проклова рекомендует всем любителям гастрономическихизысков хотя бы раз в жизни попробовать одно из ее фирменных блюд. Подозреваем,что одним разом вы точно не обойдетесь.Итак, для приготовления наивкуснейшего чесночного супа вампонадобится, разумеется, сам чеснок. Хватит трех зубчиков. Кроме того, следуетзаранее подготовить сто грамм черствого белого хлеба. Также нужны молотыйминдаль (60 грамм), оливковое масло (шесть столовых ложек), винный уксус(хватит одной столовой ложки), 500 миллилитров воды.Рецепт Елены Прокловой довольно-таки простой. С хлебанеобходимо срезать корку, а мякиш закинуть в воду, пока не набухнет, потомнужно отжать влагу. Чеснок, миндаль и хлеб положить в блендер и перемешать дооднородной массы.Дальше Елена Проклова рекомендует залить половину стаканаводы, а также масло и уксус медленной струей – снова перемешать. Смесь перелитьв миску и залить оставшейся водой, дать супу настояться. Подавать можно с гренкамиили виноградом.