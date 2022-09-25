В Александровском районе дотла сгорел частный жилой дом. К сожалению, из-за позднего звонка в...

В Александровском районе дотла сгорел частный жилой дом.К сожалению, из-за позднего звонка в пожарную охрану по прибытии подразделений деревянный дом в деревне Махра горел по всей площади 220 кв.м. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели устанавливают обстоятельства. На месте работали 4 единицы техники и 16 человек.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области