Лето закончилось, а значит, пришло время убрать все вещи, которые уже не пригодятся с наступлением холодов.

Лето закончилось, а значит, пришло время убрать все вещи, которые уже не пригодятся с наступлением холодов.Правда, порой бывает сложно упаковать все так, чтобы оно не мешалось зимой, а заодно сохранило "товарный" вид. Помимо этого, хочется и организовать все правильно – занять минимум места. Для вас – шесть несложных советов.1. Для начала нужно освободить пространство под хранение. Разберите гардероб, отсортируйте то, что вы действительно не планируете надевать до следующего года, и разложите по категориям.2. Прежде чем убирать одежду на хранение, подумайте: точно ли все, что вы отложили из летних вещей, вам пригодится? Возможно, есть что-то, что вы не носили уже и в этом году, поэтому нет смысла занимать пространство одеждой, которая не приносит радость.Если вещи хорошие и вам не хочется их выбрасывать, то можно воспользоваться сервисами по продаже/обмену одежды. Также рассмотрите вариант с благотворительностью.3. Перед упаковкой летнего гардероба не забудьте постирать и отпарить вещи. Не стоит складывать грязную или несвежую одежду, особенно учитывая, что она будет лежать еще очень долго.4. Лучшее место для хранения – верхние полки шкафа. Одежду лучше всего положить в хлопковые мешки. Они помогут сохранить одежду в максимально презентабельном виде.5. Если у вас целая коллекция летних брюк и джинсов, для этого можно выделить полку или даже отдельную коробку. Такую одежду можно сворачивать в аккуратные роллы. Так же можно хранить и трикотаж, который не любит вешалок.6. Аксессуары лучше всего собрать в одну коробку и отложить на дальнюю полку.