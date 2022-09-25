По мнению эксперта, людей раздражают не конкретные слова, а социальные группы, которые их используют.

По мнению эксперта, людей раздражают не конкретные слова, а социальные группы, которые их используют.В великом и могучем русском языке уже давно можно встретитьслова, навеянные модой. Зачастую нам трудно разобраться в их значении, а поройнабор букв может вызывать раздражение. Почему так происходит, объяснилзнаменитый лингвист, ученый и публицист Максим Кронгауз.По его словам, людей раздражают не конкретные слова, асоциальные группы, которые их используют. При этом русский язык пополняется постоянно.Конечно, новые словечки сегодня уже прочно вошли в обиход, однако ухопривыкнуть к ним все еще не может.Очень популярное у молодежи слово – "ламповый".Возникло это слово на заре технического прогресса, когда ламповые приемникиначали заменять на транзисторные. При этом живой звук сменился на"холодный", отсюда и пошло выражение "ламповый звук", тоесть естественный, а дальше этот эпитет начали добавлять к любым явлениям.Кстати слово "атмосферный" похоже по смыслу, но передает еще болевозвышенное отношение.Многие выражения перекочевали в обычную жизнь с развитиемсоциальных сетей. Так, мамочки в своих чатах придумали множество умилительныхсловечек про детей, чтобы подчеркнуть их уникальность, например,"пузожитель".Еще одна социальная группа – молодые девушки, которыепревращают слова в "милоту", что, порой вызывает лишь смех. Сюдаотносятся и "либимка", и "в самое сердечко".Еще большим недоразумением могут показаться выражения,используемые всевозможными тренерами личностного роста и их подражателями. Кпримеру, выражение "я в материале" используется именно длядемонстрации своей причастности.Конечно, самым раздражающими словами являются иностранные заимствования.Против них организованы целые сообщества хранителей родного русского языка. Этилюди не воспринимают всерьез ни "коворкинг", ни"каршеринг", ни "инжиниринг".