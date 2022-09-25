При каком штамме коронавируса чаще возникает посковидный синдром, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
При каком штамме коронавируса чаще возникает посковидный синдром, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Разница между омикрон– и дельта-штаммами коронавируса заключается не только в тяжести течения болезни. Дело в том, что при "дельте" риск возникновения постковидного синдрома несколько выше. По словам Владимира Чуланова, постковидная история в основном наблюдается у тех, кто тяжело перенес инфекцию.
Также этот синдром характерен для пациентов, у которых сразу после заражения появились и повышенная температура, и кашель, и насморк. А еще есть особенности, которые зависят от пола, отметил эксперт. Мол, посковидный синдром наблюдается преимущественно у женщин.
Говоря о симптомах и признаках постковидного синдрома, главный инфекционист Минздрава заявил: в 60% случаев появляется слабость. У половины пациентов с постковидом возникает головная боль. 24% зараженных жалуются на отдышку. Также возникают проблемы фокусировки внимания, тахикардия, появляются провалы в памяти, выпадают волосы.
За последние сутки в России было выявлено свыше 53 тысяч зараженных коронавирусом, госпитализирован 4 321 человек. Скончались от ковида 107 пациентов. За все время пандемии коронавирус унес жизни свыше 386 тысяч человек.