При каком штамме коронавируса чаще возникает посковидный синдром, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

При каком штамме коронавируса чаще возникает посковидный синдром, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.Разница между омикрон– и дельта-штаммами коронавируса заключается не только в тяжести течения болезни. Дело в том, что при "дельте" риск возникновения постковидного синдрома несколько выше. По словам Владимира Чуланова, постковидная история в основном наблюдается у тех, кто тяжело перенес инфекцию.Также этот синдром характерен для пациентов, у которых сразу после заражения появились и повышенная температура, и кашель, и насморк. А еще есть особенности, которые зависят от пола, отметил эксперт. Мол, посковидный синдром наблюдается преимущественно у женщин.Говоря о симптомах и признаках постковидного синдрома, главный инфекционист Минздрава заявил: в 60% случаев появляется слабость. У половины пациентов с постковидом возникает головная боль. 24% зараженных жалуются на отдышку. Также возникают проблемы фокусировки внимания, тахикардия, появляются провалы в памяти, выпадают волосы.За последние сутки в России было выявлено свыше 53 тысяч зараженных коронавирусом, госпитализирован 4 321 человек. Скончались от ковида 107 пациентов. За все время пандемии коронавирус унес жизни свыше 386 тысяч человек.