Ну а познавательный туризм продолжаем в Петушинском районе. Корреспонденты Вестей Юлия Шувалова и...

Ну а познавательный туризм продолжаем в Петушинском районе. Корреспонденты "Вестей" Юлия Шувалова и Любовь Клюквина стали бронзовыми призерами фестиваля-конкурса "Покровский край". Участвовали в нем 10 телекомпаний из нашей и Московской областей. Нашим тележурналистам во время жеребьевки выпала тема "Дом-музей Святителя Афанасия". Сейчас вы можете оценить их работу- полностью снятую при помощи мобильных телефонов. Вот так корреспонденты Вестей могут справиться с любой задачей.Яблоки в этом саду хочет попробовать каждый верующий. Антоновка, а по вкусу – сладкие, потому что выращены с любовью святителем Афанасием. Сейчас за цветущим садом присматривает монахиня Еввула. Сюда с паломнической группой она заглянула 9 лет назад, и поселилась навеки.Монахиня Еввула:-Люди, когда сюда приезжают всегда стараются яблочко сорвать. Даже когда они еще маленькие. Только чтобы от отнести яблочко от святителя Афанасия.Владыка Афанасий жил в этом доме с 1959 года, около трех последних земных лет жизни. Здесь он допишет свой монументальный труд - службу Всем святым, в земле Российской просиявшим.Юлия Шувалова, корреспондент:-Верующие со всех уголков России привозили сюда святыньки. Камушки, песочек, землю. Всё это владыка Афанасий складывал вот в этот колодец, поэтому вода здесь считается особой, целебной.Монахиня Еввула:-Когда к нам приезжают паломники, мы всех поим чаем, исключительно из колодца святителя Афанасия. И все готовим здесь исключительно на этой воде.Службы здесь проходят ночью. Ночная молитва – иная, говорит монахиня.Монахиня Еввула:- Остаешься один на один с Богом. Вот эта ночная молитва, она необыкновенная. К нам люди на ночные службы целыми автобусами приезжают иногда.Ещё семилетний Афанасий знал, что хочет стать архиереем. Перед смертью отца мама пообещала ему дать сыну духовное образование. И сдержала слово.Монахиня Еввула:- Родился он в 1887 году в семье надворного советника. Отец его был из обедневших дворян. Мать была простой крестьянкой. Причем разница в возрасте у них была более 40-ка лет. Многие не понимали этот союз, но они очень любили друг друга. Когда родился из единственный сын, они долго думали, как его назвать, и решили, что младенец сам себе выберет имя.Уже в 12 лет святитель Афанасий написал первый литургический гимн. Успешно закончил духовную семинарию со степенью бакалавра богословия. От мамы владыка научился мастерски шить и вышивать. Церковное облачение и все атрибуты для службы изготавливал своими руками.Любовь Клюквина, корреспондент:-30 лет из 75 владыка Афанасий провел в тюрьме. Здесь на экспозиции в доме, где жил святитель, можно познакомиться с его немногочисленными личными вещами, в т.ч. привезенными с места заключения. Например, из оловянной кружки и консервной банки владыка соорудил кружечку для запивания Святого причастия и самодельное кадило. «А тюрьмы нам нечего бояться», - говорил светитесь. Возвращаясь с допросов после избиений первым делом он благодарил господа.Владыка ко всем относился с добротой. Даже про допрашивающего следователя говорил – «милейший души человек». Молился за него. Всего за веру владыку арестовывали 11 раз. 6 – без причин.Монахиня Еввула:- В тюрьмах и сслыках монашествующим и священникам всегда назначались самые грязные и самые тяжелые работы. Владыка Афанасий и лес валил, и ассенизатором был (чистил туалеты), и инкассатором. Однажды его допрашивали целых 9 часов подряд. Это называлось конвейером, когда НКВДшники сменяли один другого, а допрашиваемому нельзя было ни сесть, ни отдохнуть.Владыка Афанасий успел побывать даже в камере смертников. Пережить несколько десятилетий тюрьмы святителю в том числе помогло чувство юмора.Монахиня Еввула:- Однажды его посадили в одну тесную избу с другими епископами. Ему как самому молодому епископу досталось место за печкой. Он потом шутил, что я теперь епископ Запеченский.Даже после освобождения и переезда в Петушки владыку не оставляли в покое. За ним следили. Ответы на письма верующих, приходилось отправлять в молочных бидонах. В те годы отцу Афанасию принадлежала только небольшая часть дома. Она была и спальней, и кабинетом, и храмом… Сейчас в распоряжении прихожан весь дом-музей и храм.Монахиня Еввула:-У меня было ощущение, когда я первый раз здесь появилась, как будто груз проблем, как рюкзак сняли и там за калиткой оставили.Дом владыки обладает священным магнетизмом для паломников. Мощи отца Афанасия покоятся во владимирском Богородице-Рождественском монастыре - здесь же обитает сама душа служителя, уверены прихожане. Они воспринимают святого как живущего сейчас, родного человека.Любовь Клюквина, Юлия Шувалова, В-В.