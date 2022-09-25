Этого мгновения они ждали многие годы. 23 сентября для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовали референдумы, историческое значение которых невозможно переоценить. ..

Этого мгновения они ждали многие годы. 23 сентября для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовали референдумы, историческое значение которых невозможно переоценить. Войдут ли освобождённые территории и республики Донбасса в состав Российской Федерации? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро. А пока – время напряжённой работы для избиркомов всех 4 субъектов, представители которых сейчас трудятся и во Владимирской области.Стоит сказать, что на территории нашего региона сейчас живут более 3,3 тыс. временных переселенцев. Почти половину из них поселили в пунктах временного размещения (остальные живут у родственников). Каждый из них может поучаствовать в референдумах, которые решат дальнейшую судьбу их «малой родины».Вопрос, как именно проголосовать, для жителей Донбасса очевиден. Многие женщины приходят на мобильные избирательные участки, которые организовали во всех районах области, со слезами на глазах. Эмоции «топят», за галочкой в бюллетене – годы страданий и страхов, борьбы и надежды. Одни вспоминают, как прятались в подвалах от бесконечно долгих обстрелов. Другие – как выживали в холодных бетонных коробках, в которые превратились их квартиры без света, отопления и воды. Гибель близких людей, притеснения со стороны киевских властей, пожары и разрушения... Суровых испытаний было много, но скоро всё это останется позади. Они уверены, что Россия подарит Донбассу новую, мирную жизнь под своим флагом.- Наши молодые парни и девушки сейчас находятся на поле боя, на фронте. Хоть мы и в тылу, но каким-то образом тоже должны принять участие в событиях. Тыловики, всё-таки, не должны отсиживаться, - говорит член комиссии референдума, житель ЛНР Гегам Мартиросян.Референдумы будут продолжаться до 27 сентября. В проведении голосования беженцам самым активным образом помогает региональный избирком. На Владимирщине референдумы проводят с соблюдением всех положенных норм – для этого выделили специальные кабинки, урны, сейф-пакеты, бюллетени и, конечно, помещения.Итоги голосования подведут через несколько дней. Однако поздравлять друг друга с Великим Праздником Воссоединения переселенцы начали уже сейчас.