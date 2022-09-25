Сегодня вновь вернемся к событиям 1812 года. 210-лет назад под Москвой разыгралось Бородинское...

Сегодня вновь вернемся к событиям 1812 года. 210-лет назад под Москвой разыгралось Бородинское сражение. "Поле русской славы" украшает целая группа памятников - обелисков, созданных архитектором Алексеем Павловичем Верещагиным. Но мало кто знает, что этот талантливый человек связан с нашим краем, а именно с городом Кольчугино. Слово Любови Клюквиной.Татьяна Харитонова, краевед:-Здесь Верещагин правит балом. Вокруг стоят его дома. 13 монументов славы воздвиг он у Бородина.Кто же такой Алексей Павлович Верещагин? Родился в 1883-ем в Перми, окончил московское училище живописи, ваяния и зодчества. Занимался прокладкой водоснабжения, помогал проектировать трамвайные пути. Уже тогда окружающие отмечали его нетривиальные способности, но собственных больших проектов молодой архитектор не имел. В 1911-ом ему наконец предоставился случай проявить себя.Татьяна Харитонова, краевед:- Алексей Павлович получает предложение от своего давнишнего знакомого владельца московской фирмы памятников "Синицин и Ко" Владимира Ивановича Иванова. Он предложил Алексею Павловичу сделать памятник на бородинском поле.На местах самых ожесточенных сражений Отечественной войны было решено возвести памятники отличившимся частям.Татьяна Харитонова, краевед:- Любимый материал Верещагина - гранит. И он это камень практически берет таким, как его создала природа, как его вырастила земля. И придает ему форму небольшими сколами. Этот прием я назвала "верещагинская шубка".Памятник, посвященный солдатам Павловского гренадерского полка производит впечатление мощного монумента, но он чуть выше человеческого роста. Украшения лаконичны: ступени - символ восхождения к славе, и солдатская шапка-гренадёрка. Изначально гренадеры использовали в бою гранаты - оружие самых сильных и крепких войнов. Только такие могли отправить в полет подожженное ядро. Этот элемент вооружения так же использовался Верещагиным в украшении памятника гренадерским дивизиям генералов Мекленбургского и Воронцова.Кольчугиские краеведы делят монументы мастера на "дикарей"- это памятники с грубыми формами, классические - в форме колонн - и смешанные. Загадка архитектора - два одинаковых монумента.Татьяна Харитонова, краевед:-Я первоначально думала, что не хватило времени и не хватило материала. Оказывается нет. Артиллеристы Захарова и Ралли совершили два совершенно одинаковых подвига, пав на поле боя, они не допустили прорыва французской артиллерии и конницы и заслонили собой проходы в тыл русской армии.Украшены памятники изображениями головных уборов, оружия и орлов. Птица в данном случае - символ победы, считает историк. Самый выразительный орел Верещагина - на памятнике кавалергардам - гвардейской коннице. Двуглавая птица топчет французские штандарты, знамена и трубы, как бы говоря: "Вы поняли, что такое русский дух?" А этот памятник посвящен муромскому пехотному полку. Им командовал Александр Тучков. Его подразделение не осмелилось пойти в лобовую атаку на вражескую батарею.Тогда командир взял знамя полка и прошел с ним 300 шагов. Французское ядро разнесло храбреца в клочья.В честь любимого мужа, продав все свои украшения, на этом месте Маргарита Тучкова построила храм, где и по сей день ежедневно читают молитвы в защиту русского воинства. Позже Николай I разрешит Маргарите основать свой монастырь, где она станет первой настоятельницей.Татьяна Харитонова, краевед:- Монахини сами кормили себя, сажали хлеб, овощи. И там родился рецепт бородинского хлебушка. Этот хлеб темный. Он темнее обычного ржаного хлеба, потому что земля бородинская вся пропитана кровью. Ведь потери с обеих сторон насчитывали 35 - 50 тысяч. Ядрышки кориандра знаменуют собой ядра бородинского поля.Храм и хлеб появились во имя любви. Любовь. Это чувство было знакомо Алексею Павловичу. Музой архитектора была его жена. Вот сохранившееся письмо Верещагина к супруге:После завершения работы на Бородинском поле Верещагин приехал на Кольчугинский завод- на тот момент это лидер цветной металлургии страны и поставщик императорского двора. Там архитектор стал старшим техником-чертежником. В кольчугинском рабочем поселке по проектам Алексея Верещагина возведены общежития, лаборатории, дома, бараки. Самое известное здание было построено в 1921 году - водонапорная башня в виде самовара.Причудливая форма - можно сказать, реклама заводской продукции. В те времена по всей стране бешеной популярностью пользовались кольчугинские самовары. На заводах Товарищества Кольчугина выпускалось до 8 тысяч самоваров в месяц. Позднее башню использовали в качестве телевизионной вышки, сейчас внутри располагается спортивный комплекс. Благодаря местным краеведам на "самоваре" была установлена мемориальная доска.Ольга Исакова, краевед, заведующая детской библиотекой г. Кольчугино:-Уже 30 лет на базе нашего центра детского чтения собирается кольчугинское отделение Союза краеведов Владимиркой области. Мы должны воспитать в наших юных читателях, наших юных кольчугинцах любовь родному дому, родному городу, отечеству. Мы заболели от семьи Верещагиных этой темой.Татьяна Беляева, краевед, директор межпоселенческой центральной библиотеки Кольчугинского района:-Мы знали об этом человеке. Были знакомы с его родственниками, были знакомы с его сыном, который посещал нашу библиотеку, очень много работал и сделал для сохранения памяти своего отца.В музее воссозданы разные уголки Кольчугина 20-го века и часть квартиры Алексея Верещагина. Здесь мы у него в гостях среди подлинных вещей. Краеведы называют это место философским островком осмысления жизни.Татьяна Харитонова, краевед:-Мы просим посетителей задуматься, а для чего человек пришел на эту землю? Что останется после него? И проповедуем ценности, которые составляют нашу душу русскую. Это любовь к Родине, это трудолюбие, это любовь к народу, доброта, сердечность, это семейственность, посвящение себя семье, как это делал Алексей Павлович.Ольга Исакова, краевед, заведующая детской библиотекой г. Кольчугино:- Надо развивать свой город, чтобы он рос, чтобы он продолжал расти. Чтобы мы могли гордиться своим городом, что у нас это появилось, другое появилось. К сожалению, сейчас этого недостаточно, поэтому все сейчас в руках молодежи.Верещагин оставил после себя богатое архитектурное наследие, говорит историк Татьяна Харитонова, кольчугинские краеведы сохранили память о нем и теперь уже сами оставят после себя... "Город Верещагина".Любовь Клюквина, Илья Хлудов, В-В.