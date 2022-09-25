С каждым случаем чиновники разбираются отдельно.

Александр Авдеев прокомментировал инциденты с нарушениями при призыве резервистов. Многие сообщения о мобилизации носят откровенно провокационный характер, уверен он.«Все отправленные по ошибке, вернутся домой. Никто не уедет к месту службы без медосмотра и прохождения курса боевой подготовки. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Чтобы не стать жертвами манипуляций, необходимо сохранять спокойствие и критическое мышление. С каждым случаем будем разбираться отдельно», - подчеркнул Авдеев.Сотрудники военкомата добавили, что история с мобилизованным 51-летним неслужившим снабженцем из Владимира является фейком.