Она поблагодарила резервистов, которые пришли в военкоматы не дожидаясь повестки.

Глава Александровского района Анна Кузнецова выступила с видеообращением к жителям по вопросу мобилизации. В ролике она ответила на вопросы, касающиеся призыва.Она поблагодарила резервистов, которые пришли в военкоматы не дожидаясь повестки. Запасников, которые считают, что им дали повестку по ошибке или должны получить отсрочку, чиновница призвала явиться в комиссариат.«Каждый случай разберём индивидуально. Многодетные, одиноко воспитывающие детей, неподходящие по возрастуи здоровью, а также те, кто не имеет опыта, вас не призовут», - заверила глава муниципальной мобилизационной комиссии.Добавим, что с 26 сентября на первом этаже районной администрации, а также в сельских администрациях начнут проводиться консультации по бытовым и социальным вопросам для родственников мобилизованных.