Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в пресс-службе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в пресс-службе Кремля. «Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования