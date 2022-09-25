Дознаватели МЧС России устанавливают причины обоих возгораний. Сегодня, 25 сентября, в 03:39 в...

Дознаватели МЧС России устанавливают причины обоих возгораний.Сегодня, 25 сентября, в 03:39 в службу МЧС поступило сообщение о возгорании машины в Юрьев-Польском.На место незамедлительно выехало пожарно-спасательное подразделение. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарных наблюдалось горение автомобиля по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет.А вчера, 24 сентября, в 5 часов вечера загорелся автомобиль в селе Языково Судогодского района. Вызов пожарным был совершен также несвоевременно. К приезду спасателей автомобиль горел уже по всей площади. Пожар на площади 4 кв. м был оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области