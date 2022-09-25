Во Владимирской области выявили 550 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 сентября. Днем ранее было 545. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано

Во Владимирской области выявили 550 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 сентября. Днем ранее было 545. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 11 человек, накануне было 30. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 167 805. В лидерах по заражениям Владимир – 189 заболевших за сутки. На втором