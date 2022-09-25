24 сентября 2022 г. во ВЮИ ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к Присяге...

24 сентября 2022 г. во ВЮИ ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к Присяге личного состава первого курса.На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, ветераны, личный состав института, родные и близкие первокурсников.Клятву на верность Российской Федерации и ее народу произнесли 165 первокурсников. Затем курсантам первого курса вручили служебные удостоверения.С принятием Присяги первокурсников поздравил начальник ВЮИ ФСИН России кандидат юридических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации полковник внутренней службы Василий Понкратов, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов и другие.От лица родителей первокурсников поздравил начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области полковник внутренней службы Андрей Молев.С ответным словом от курсантов, принявших Присягу, выступил Василий Василенко. Он заверил руководство и ветеранов образовательной организации, что первокурсники сделают все от них зависящее, чтобы не нарушить данную сегодня клятву.Фото: telegram-канал администрации Владимирской области