На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
189 сл. во Владимире,
43 сл. в Муромском районе,
62 сл. в Ковровском районе,
10 сл. в Петушинском районе,
34 сл. в Кольчугинском районе,
14 сл. в Александровском районе,
11 сл. в Юрьев-Польском районе,
61 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
2 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Собинском районе,
16 сл. в Радужном,
24 сл. в Киржачском районе,
27 сл. в Камешковском районе,
1 сл. в Гороховецком районе,
15 сл. в Меленковском районе,
11 сл. в Вязниковском районе,
18 сл. в Суздальском районе,
11 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 167805 случаев заболевания.