На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:189 сл. во Владимире,43 сл. в Муромском районе,62 сл. в Ковровском районе,10 сл. в Петушинском районе,34 сл. в Кольчугинском районе,14 сл. в Александровском районе,11 сл. в Юрьев-Польском районе,61 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,16 сл. в Радужном,24 сл. в Киржачском районе,27 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Гороховецком районе,15 сл. в Меленковском районе,11 сл. в Вязниковском районе,18 сл. в Суздальском районе,11 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 167805 случаев заболевания.