Судебные приставы Владимирской области взыскали алиментный долг с 38-летнего мужчины, уклонявшегося...

Судебные приставы Владимирской области взыскали алиментный долг с 38-летнего мужчины, уклонявшегося от уплаты средств несовершеннолетнему ребёнку. Исполнение родительских обязанностей ускорил арест японского мотоцикла.В отделении судебных приставов Киржачского района возбуждено исполнительное производство в отношении должника, уклонявшегося от уплаты алиментов своей дочери. Согласно решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ части всех доходов, но добровольно решение суда не исполнял.После расчёта задолженности сумма невыплаченных алиментов составила более 695 тысяч рублей.Так как и после возбуждения исполнительного производства оплаты долга не последовало, судебным приставом был применен комплекс мер принудительного воздействия, в том числе арест двух иномарок «SААВ 9000» и «Nissan Patrol», принадлежащих должнику.Однако, погасить задолженность житель региона решил после того, как в отношении его личного мотоцикла «Honda NV 750» судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий и разъяснил, что в случае неуплаты долга на транспортное средство будет наложен арест с дальнейшей передачей его на реализацию.Как сообщили в пресс-службе Судебных приставов, алиментный долг был погашен в полном объёме, включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Свыше 695 тысяч рублей перечислено на содержание ребенка.Фото https://www.pxfuel.com/