23 отделения банков во Владимирской области примут от населения металлическую мелочь в ходе...

23 отделения банков во Владимирской области примут от населения металлическую мелочь в ходе специальной акции.«Монетная неделя» пройдёт во Владимире и районах области с 25 сентября по 8 октября2023 года.В течение этого времени в отделения банков, присоединившихся в акции, можно будет принести металлические деньги и без комиссии обменять их набумажные купюры, зачислить на счёт, перевести на благотворительность, сообщает владимирской отделение Банка России.Дело в том, что с кассы банков обычно возвращается менее половины монет. Они оседают в копилках.- Между тем, «срок жизни» монет составляет 20-30 лет, и это значительно дольше, чем «срок жизни» банкнот. Расплачиваясь монетами, мы продлеваем банкнотам жизнь в налично- денежном обороте, что очень выгодно для экономики страны», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Жители области могут обращаться в банки 23 городов региона.Чтобы сократить время обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам.Фото: Freepik.com