Активисты Народного фронта передали ковровскому военному учебному центру дроны собственного...

Активисты Народного фронта передали ковровскому военному учебному центру дроны собственного производстваАктивисты Народного фронта передали ковровскому военному учебному центру несколько дронов собственного производства. Их будут использовать для обучения контрактников.- На данный момент на полигоне мы видим, что ребята военные заняты делом, и мы уверены, что передача данного оборудования поможет им стать более эффективными, более профессиональными, что приблизит нашу победу.Юлия Варакина, активист регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Народный фронт помог организовать ресурсную базу для производства дронов на средства, собранные в рамках проекта «Всё для Победы». Собирают БПЛА школьники и студенты под руководством преподавателей одного из владимирский детских технопарков. Новая техника позволит обучить специалистов-инструкторов для взвода БПЛА.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Хотелось бы отметить, что это и есть сегодня самая незаменимая поддержка, потому что операторы БПЛА — это штучный персонал для фронта и мы его готовим. Огромное спасибо Общероссийскому народному фронту, правительству Владимирской области, я думаю, военные скажут это делом.