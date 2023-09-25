Благодаря вмешательству прокуратуры житель Владимира получил за свою квартиру в аварийном доме на...

Благодаря вмешательству прокуратуры житель Владимира получил за свою квартиру в аварийном доме на 600 тысяч рублей большеПрокуратурой города Владимира установлено, что решением Фрунзенского районного суда г.Владимира удовлетворены требования администрации города о принудительном изъятии путем выкупа квартиры в аварийном многоквартирном доме на Суздальском проспекте. за 3 миллиона рублей. Но туда не включена сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт с 1958 года. Что, собственно и способствовало разрушению его конструкций. Именно это и привело к признанию дома аварийным и подлежащим сносу. А также отразилось на рыночной стоимости жилья.По ходатайству прокурора областным судом по делу назначена дополнительная экспертиза. В итоге, общая сумма возмещения была увеличена более чем на 600 тыс рублей.Апелляционным определением Владимирского областного суда решение Фрунзенского районного суда изменено, выкупная стоимость квартиры, подлежащая взысканию с администрации г. Владимира в пользу собственника жилого помещения, увеличена.Собственник аварийной квартиры уже получил определённую судом выплату.Фото: https://www.pxfuel.com