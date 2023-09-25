СК Росгосстрах и исследовательский центр Зарплата.ру в ходе проведенного опроса выяснили, что свыше 60% россиян не берут больничный в случае болезни. Как отмечают , многие из них при недуге ..

СК "Росгосстрах" и исследовательский центр "Зарплата.ру" в ходе проведенного опроса выяснили, что свыше 60% россиян не берут больничный в случае болезни. Как отмечают "", многие из них при недуге работают дома, отлеживаются несколько дней и возвращаются на работу или вообще лечатся на рабочем месте.Опрошенные объяснили, почему отказываются от больничного. сообщает, что некоторые россияне не хотят уходить на больничный из-за финансовых потерь, отсутствия заменяющих их коллег или же из-за того, что в компании это просто не принято. Сайт пишет: за год количество людей, отказывающихся от больничного, выросло на 7%.