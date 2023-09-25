Черный лесоруб из Гусь-Хрустального заплатил 630 тысяч рублей за спиленные деревья До суда дошло...

"Черный" лесоруб из Гусь-Хрустального заплатил 630 тысяч рублей за спиленные деревьяДо суда дошло дело черного лесоруба из Гусь-Хрустального.В июне этого года тридцатипятилетний безработный мужчина при помощи бензопилы свалил двадцать четыре сосны и даже успел погрузить их в лесовоз, но прибывшие полицейские остановили его. Гусевчанин признал свою вину и в ходе следствия полностью возместил ущерб-630 тысяч рублей.