«Футляр доверия» Владимирской области вошёл в число проектов-лидеров детского всероссийского...

«Футляр доверия» Владимирской области вошёл в число проектов-лидеров детского всероссийского конкурса.В 2023 году во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских материалов по продвижению Детского телефона доверия приняли участие 85 российских регионов.Ребята представили более 300 тематических практик. В числе лидеров – проект из Владимирской области. Об этом сообщает региональной правительство.2 место в номинации «Доверься» присуждено серии сувенирной продукции «Футляр доверия», разработанной Ковровским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних.Специалисты учреждения придумали, как интересно и в доступной форме рассказать детям и родителям о возможностях получения экстренной психологической помощи по Детскому телефону доверия. Они разместили информацию в прозрачном «футляре» для школьного магнитного пропуска (такие карточки есть сегодня практически у всех школьников).Фото пресс-службы Правительства Владимирской областиПо результатам конкурса опыт Владимирской области, как и других победителей, будет предложен для тиражирования по всей России.Напомним, детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 – это дистанционная служба экстренной психологической помощи.Важно!В 2022 году на линию Детского телефона доверия во Владимирской области поступило 8,7 тысяч обращений, из них 7,6 тысяч - от детей и подростков. Ребят волновали конфликты и взаимоотношения с друзьями, школьные проблемы, связанные с учителями, успеваемостью, переживания по поводу восприятия окружающих, а также детско-родительские взаимоотношения.Фото: pxfuel.com