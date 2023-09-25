Сервис tutu составил список из семи уютных и живописных городов России, в которых можно душевно и без суеты встретить золотую осень.

Сервис tutu составил список из семи уютных и живописных городов России, в которых можно душевно и без суеты встретить золотую осень. В перечень попал Гороховец. Также в рейтинг вошли Ярославль, Ростов-на-Дону, Красноярск, Калязин, Мичуринск и Плес.«Гороховец — город-музей под открытым небом. Его тихие улочки, многочисленные церкви, монастыри, чистый воздух, объединенная жизнью красота старины и современности завораживают. Здесь сохранены деревянные дома Шорина, Пришлецова и Морозовых, построена прекрасная набережная, сквер судостроителей и многое другое, что трогает душу человека, решившего попутешествовать по русской провинции, увидеть настоящие краски осени», — поделился депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.