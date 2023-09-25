В субботу, 23 сентября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Ковровский район.

В субботу, 23 сентября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Ковровский район. В рамках рабочего визита руководитель побывал на стройплощадке в Коврове, где сегодня возводится новая школа на 1100 учеников.Объект сооружается по нацпроекту «Образование». Подрядчик нарастил темпы работ, специалисты уже выполняют внутреннюю отделку и обустраивают школьный бассейн.«В августе я давал установку приступать к благоустройству, чтобы больше успеть до холодов. Работы идут», – написал губернатор .Первых учеников новая школа должна принять в 2024 году.