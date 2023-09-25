Повреждение оказалось
столь серьезным, что актрисе понадобилось хирургическое вмешательство. Из-за
операции Софи Лорен вынуждена пропустить открытие ресторана своего имени.
Повреждение оказалось
столь серьезным, что актрисе понадобилось хирургическое вмешательство. Из-за
операции Софи Лорен вынуждена пропустить открытие ресторана своего имени.
Прошлым
утром итальянская кинодива неудачно упала в своем доме в Швейцарии и сломала
бедро, сообщает телеканал "". Стоит отметить, что повреждение шейки бедра
является очень опасной травмой для пожилых людей. Вследствие долгого заживания
и ограничения в физической активности на длительный срок, она становится
причиной обострения хронических заболевания и ухудшения общего состояния
человека. Нередко в конечном итоге эта травма оборачивается смертью.
К счастью,
сейчас с 89-летней Софи Лорен все в порядке. Ей оказали первую помощь и в экстренном
порядке сделали операцию. Сейчас звезду мирового кинематографа ждет период
реабилитации. К сожалению, из-за полученной травмы актриса не сможет
присутствовать на завтрашней церемонии открытия ресторане в южном городе-порте
Бари — заведение было названо ее именем, и звезда планировала посетить его.
К слову, это уже четвертый в стране ресторан, названный в честь Софи Лорен
— и не случайно такое заведение открывается именно в городе Бари, ведь актриса
является его почетной гражданкой. Звание присвоили ей после выхода фильма "Вся
жизнь впереди" в 2020 году, снимавшийся как раз в Бари — Софи Лоран сыграла там
одного из ключевых персонажей.