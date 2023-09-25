Повреждение оказалось столь серьезным, что актрисе понадобилось хирургическое вмешательство. Из-за операции Софи Лорен вынуждена пропустить открытие ресторана своего имени.

Повреждение оказалосьстоль серьезным, что актрисе понадобилось хирургическое вмешательство. Из-заоперации Софи Лорен вынуждена пропустить открытие ресторана своего имени.Прошлымутром итальянская кинодива неудачно упала в своем доме в Швейцарии и сломалабедро, сообщает телеканал "". Стоит отметить, что повреждение шейки бедраявляется очень опасной травмой для пожилых людей. Вследствие долгого заживанияи ограничения в физической активности на длительный срок, она становитсяпричиной обострения хронических заболевания и ухудшения общего состояниячеловека. Нередко в конечном итоге эта травма оборачивается смертью.К счастью,сейчас с 89-летней Софи Лорен все в порядке. Ей оказали первую помощь и в экстренномпорядке сделали операцию. Сейчас звезду мирового кинематографа ждет периодреабилитации. К сожалению, из-за полученной травмы актриса не сможетприсутствовать на завтрашней церемонии открытия ресторане в южном городе-портеБари — заведение было названо ее именем, и звезда планировала посетить его.К слову, это уже четвертый в стране ресторан, названный в честь Софи Лорен— и не случайно такое заведение открывается именно в городе Бари, ведь актрисаявляется его почетной гражданкой. Звание присвоили ей после выхода фильма "Всяжизнь впереди" в 2020 году, снимавшийся как раз в Бари — Софи Лоран сыграла тамодного из ключевых персонажей.