Соревнования для тех, кто жаждет драйва и экстрима. Во Владимире в седьмой раз прошла экстрим-гонка «Игры Патриотов». На берегу Клязьмы собрались профессиональные легкоатлеты, любители

Соревнования для тех, кто жаждет драйва и экстрима. Во Владимире в седьмой раз прошла экстрим-гонка «Игры Патриотов». На берегу Клязьмы собрались профессиональные легкоатлеты, любители бегового спорта, кроссфита и другие спортсмены. Перед началом состязаний участники прошли регистрацию и получили чипы. С помощью датчиков перемещения судьи могли видеть местоположение каждого гонщика. Бежать можно было в индивидуальной, парной