Сейчас проблема загрязнения экологии очень беспокоит человечество, поэтому все находятся в поисках решения нависшей угрозы Земле. Люди полагают, что спасти планету от экологической ..

Сейчас проблема загрязнения экологии очень беспокоит человечество, поэтому все находятся в поисках решения нависшей угрозы Земле. Люди полагают, что спасти планету от экологической катастрофы поможет переход на иные виды топлива, используемые в транспорте. Поэтому уже сейчас некоторые водители пересаживаются на авто, не производящие выхлопных газов, – электромобили.Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук в беседе с интернет-изданием "" отметил, что уже через 10 лет электромобили будут доминировать на автодорогах крупных городов. Однако полный переход на экологически чистый транспорт займет весьма много времени, поскольку грузовики и самолеты долго будут зависеть от топлива.