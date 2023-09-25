Кусок штукатурки в школе обрушился на восьмиклассницу во Владимирской области. Собинской...

Кусок штукатурки в школе обрушился на восьмиклассницу во Владимирской области.Собинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту падения части штукатурного слоя на учащуюся 8 класса образовательного учреждения МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за проведение ремонта и подготовку школы к текущему учебному году, сообщила пресс-служба облпрокуртуры.Напомним, что кусок штукатурки с фасада школы №1 на Дворянской улице Владимира упал на учащихся в марте. Двое пострадавших пострадали. Было возбуждено уголовное дело по факту обрушения фрагмента штукатурного слоя в общеобразовательной школе.Ремонт в первой школе Владимира продолжается несмотря на начало учебного года. Подрядчик должен закончить ремонт кровли к началу ноября. После мартовского ЧП, прокуратура выяснила, что ремонт требовался ещё 8 лет назад.