С 1 октября 2023 года молодые родители Владимирской области будут получать подарки при рождении детей.

С 1 октября 2023 года молодые родители Владимирской области будут получать подарки при рождении детей. , что соответствующий закон был утверждён депутатами ЗС 33-го региона.Счастливые мамы получат 10 тыс. рублей или набор с необходимыми для новорождённого предметами.Ранее губернатор 33-го региона Александр Авдеев отмечал, что подобная мера станет хорошей поддержкой для родителей. В будущем сумму выплаты могут увеличить, однако это будет зависеть от роста доходов областного бюджета.