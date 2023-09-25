Народные приметы на 26 сентября. Почему смотреть в зеркала в Корнилов день считается плохой...
Народные приметы на 26 сентября. Почему смотреть в зеркала в Корнилов день считается плохой приметой
В народном календаре 26 сентября 2023 года отмечается Корнилов день. Православная церковь сегодня вспоминает Корнилия. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений. В народе по этому поводу говорили:
"С Корнилья корень в земле не растет, а зябнет.. Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей поре.. Корнилий святой – из земли корневище долой"...
Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей.
Что можно делать в Корнилов день?
В Корнилов день принято собирать урожай, делать зимние заготовки;
Этот день рекомендуется провести спокойно, без шума и веселья;
На пользу пойдут дела в огороде, предки считали, что именно в этот день землю пора готовить к зиме.
Что нельзя делать в Корнилов день?
Не стоит много смеяться и предаваться веселью – вскоре придётся слёзы лить.
Нельзя заниматься уборкой, протирать пыль, подметать, пылесосить. Таким образом можно вымести удачу.
В этот день без надобности нельзя смотреть в зеркала на свое отражение, так как можно призвать нечистую силу, которая будет всячески вредить и пакостить.
Приметы и поверья на 26 сентября
Дождь пошел – к хорошему урожаю.
Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.
Куры линять начали – зима теплой будет.
Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.
Не убрать до Корнилия урожай с огорода – дурная примета. Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть.
Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки.
Редька на столе – к миру в семье.
Хороший урожай редьки – к богатству в доме.
Красная луна – к ветряной погоде.
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