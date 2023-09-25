Народные приметы на 26 сентября. Почему смотреть в зеркала в Корнилов день считается плохой...

Народные приметы на 26 сентября. Почему смотреть в зеркала в Корнилов день считается плохой приметойВ народном календаре 26 сентября 2023 года отмечается Корнилов день. Православная церковь сегодня вспоминает Корнилия. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений. В народе по этому поводу говорили:"С Корнилья корень в земле не растет, а зябнет.. Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей поре.. Корнилий святой – из земли корневище долой"...Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей.Что можно делать в Корнилов день?В Корнилов день принято собирать урожай, делать зимние заготовки;Этот день рекомендуется провести спокойно, без шума и веселья;На пользу пойдут дела в огороде, предки считали, что именно в этот день землю пора готовить к зиме.Что нельзя делать в Корнилов день?Не стоит много смеяться и предаваться веселью – вскоре придётся слёзы лить.Нельзя заниматься уборкой, протирать пыль, подметать, пылесосить. Таким образом можно вымести удачу.В этот день без надобности нельзя смотреть в зеркала на свое отражение, так как можно призвать нечистую силу, которая будет всячески вредить и пакостить.Приметы и поверья на 26 сентябряДождь пошел – к хорошему урожаю.Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.Куры линять начали – зима теплой будет.Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.Не убрать до Корнилия урожай с огорода – дурная примета. Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть.Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки.Редька на столе – к миру в семье.Хороший урожай редьки – к богатству в доме.Красная луна – к ветряной погоде.Фото pxfuel.com freepik.com